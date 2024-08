Londrina EC conhece caminho do quadrangular na busca pelo acesso à Série B

O Londrina aguarda a oficialização da CBF das datas e horários dos jogos da segunda fase do Brasileiro da Série C, mas já conhece o seu caminho no quadrangular final em busca do acesso para a Série B na próxima temporada.





O Tubarão começa a caminhada diante do Athletic, no estádio do Café, e encerra a participação também contra a equipe mineira, fora de casa.



A próxima fase da Série C tem início no fim de semana com o Alviceleste encarando a equipe de São João Del Rey (MG). Na segunda rodada enfrenta a Ferroviária, em Araraquara, e volta a atuar no Café contra o Ypiranga, pela terceira rodada.







O returno começa diante do time gaúcho, em Erechim, depois o LEC recebe aFerroviária no estádio do Café e na última rodada encara o Atheltic, em Minas Gerais. Os dois primeiros colocados do grupo garantem o acesso para a Série B. A outra chave é composta por Botafogo (PB), Remo, Volta Redonda e São Bernardo.

Para alcançar o objetivo de voltar para a Série B, o Londrina terá que fazer algo que não conseguiu na primeira fase da Série C: vencer os três adversários do quadrangular final. Nos confrontos contra Athletic, Ferroviária e Ypiranga, o Tubarão somou apenas um ponto na fase de classificação.





O resultado mais dolorido foi a goleada sofrida logo na estreia para o Ypiranga no estádio do Café: 4 a 0. Mas muita coisa mudou no LEC desde a primeira rodada, inclusive a chegada de Claudinei Oliveira para o lugar de Emerson Ávila.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: