Londrina EC enfrenta Athletic na segunda-feira, às 20h, no estádio do Café

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou na noite desta segunda-feira (26) a tabela detalhada da segunda fase da Série C do Brasileiro.





O Londrina estreia na nova fase na segunda-feira (2) diante do Athletic-MG, às 20 horas no estádio do Café.

Na segunda rodada, o Tubarão encara a Ferroviária no sábado, dia 7 de setembro às 19 horas, em Araraquara. E fecha o turno jogando no estádio do Café diante do Ypiranga-RS no sábado, dia 14 de setembro, às 20 horas.





