Londrina EC tenta derrubar invencibilidade da Ferroviária na Série C nesta segunda-feira

O Londrina tem o seu desafio mais difícil fora de casa no Brasileiro na noite desta segunda-feira (29) contra a Ferroviária, em Araraquara. O Tubarão tenta derrubar o único invicto da Série C. A partida começa às 20h, na Arena Fonte Luminosa, pela 15ª rodada.







Na reta final da primeira fase, o LEC tenta dar mais um passo rumo à classificação. Com 23 pontos, o Alviceleste iniciou a rodada em sexto, enquanto o time paulista aparece em quinto, com 28. Os oito primeiros avançam para o quadrangular.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"Para mim, a Ferroviária é o time mais equilibrado do campeonato. Uma equipe que só sofreu cinco gols em 14 partidas é muito difícil de ser batida. Com este retrospecto, é um forte candidato ao acesso", afirmou o técnico Claudinei Oliveira.





A Ferroviária soma sete vitórias e sete empates. São 15 gols marcados e cinco sofridos, com um aproveitamento de 66%. Em casa, são quatro vitórias e dois empates.





"Mas sabemos do nosso potencial e de como temos atuado bem fora de casa. Vamos em busca do resultado positivo que nos deixará próximos da classificação, mas precisamos jogar com inteligência", ressaltou Oliveira.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: