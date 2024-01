Londrina Futsal Feminino faz seleção de novas atletas no sábado; veja como se inscrever

Ainda dá tempo de se inscrever para a primeira seletiva de 2024 do Londrina futsal feminino, categoria de base, que irá ocorrer neste sábado (27), às 14h, no Ginásio da Unopar/Anhanguera (avenida Paris, 675, Jardim Piza, região sul). A seleção é para meninas nascidas nos anos de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. A comissão técnica do time avaliará as garotas sob diferentes critérios, buscando agregar novos talentos e integrantes às equipes menores, que treinarão e disputarão competições no decorrer deste ano.







Mais de 140 atletas já se inscreveram para a seletiva, conforme informou a técnica do Londrina Futsal, Jayne Borim, comandante das equipes adulta e sub-20. “Ainda há outras meninas que entraram em contato conosco e que ainda não conseguiram efetuar a inscrição, então esse número deve ser ainda maior. Quem tiver problemas em concluir o envio do formulário pela internet poderá comparecer diretamente ao ginásio no dia da atividade”, frisou.

Como se inscrever





Quem deseja estar presente a esta atividade pode fazer a inscrição via formulário on-line, devendo levar ao ginásio um documento original de identificação com foto. É indicado comparecer vestindo roupas adequadas para praticar o futsal, incluindo camiseta, calção, meião e tênis apropriado para quadras.

Expectativa para a seletiva





De acordo com a treinadora, as expectativas para a nova seletiva e formação dos times em 2024 são as melhores, visto que o intuito sempre é oportunizar às meninas a prática do futsal em um clube de qualidade. Dessa forma, elas têm condições de se desenvolver no esporte e passam a contar com a possibilidade de ingressar nas competições. “A intenção sempre é fortalecer a modalidade e a divulgação do projeto, para que ele evolua cada vez mais. A montagem de todos as categorias deste ano ainda depende de alguns fatores, mas a meta é conseguirmos contar com times no sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e adulto”, citou.

As seletivas para atrair novas jogadoras, ocorrem semestralmente. Neste sábado (27), a comissão técnica do time, incluindo as treinadoras das categorias de base e gestoras, observarão as candidatas em jogos e diferentes testes para analisar suas habilidades e potenciais em quadra.





Borim destacou que a procura e participação vêm sempre aumentando a cada ano, sendo este um dos principais fatores que apontam o crescimento do futsal feminino. “Essa ampliação, em nossa cidade e em tantas outras, vem ocorrendo ao longo dos anos. As meninas no Brasil hoje têm mais interesse na modalidade, o que é fruto do fortalecimento e maior visibilidade dos projetos, campeonatos e ligas existentes. E isso começa desde cedo nas categorias menores, que são o pilar de um projeto em longo prazo. Hoje, temos uma média muito boa de participação nas seletivas e queremos que o projeto avance ainda mais”, ressaltou.

Títulos e boas campanhas do Londrina Futsal Feminino em 2023





Em 2023, a equipe sub-20 do Londrina Futsal foi campeã paranaense e o Sub-13 foi vice-campeão estadual. Também nas categorias de base, o Londrina ficou em 2º nos Jogos da Juventude. Os times de base tiveram atletas nas seleções do campeonato estadual.

Já a equipe principal ficou em 3º lugar na LFF (Liga Feminina de Futsal), melhorando sua campanha em relação ao 4º lugar do ano passado. Também terminou na 3ª colocação na Taça Brasil de Clubes, no 4º lugar no Campeonato Paranaense Série Ouro e ficou com o vice-campeonato dos Jogos Abertos do Paraná. Além disso, obteve o 5º lugar na Copa Mundo, disputada por equipes brasileiras e de outros países e continentes.





Jogadoras do clube, inclusive, foram convocadas para a seleção brasileira sub-20 e também para a adulta principal em 2023. As boas campanhas do Londrina Futsal mostram a força da cidade na modalidade, sendo que Londrina vem se mantendo entre as potências do futsal estadual e brasileiro, o que destaca o empenho de todas as jogadoras e da comissão técnica da agremiação.

Apoiadores





O projeto do Londrina Futsal recebe há muitos anos o patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), com recursos do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos). O último exercício, finalizado recentemente, foi o de 2023.







