Londrina: Incêndios atingem residências em diferentes regiões

Três incêndios em regiões diferentes de Londrina mobilizaram as equipes dos Corpos de Bombeiros desde as primeiras horas de terça-feira (14). No primeiro deles, o atendimento à ocorrência se deu logo pouco depois da zero hora, à rua Elza Severina Santos, no conjunto Lindoia (zona leste). Segundo relato de terceiros para os bombeiros, o acúmulo de materiais recicláveis na residência exigiu grande dedicação dos bombeiros para combater as chamas.





No outro atendimento, às 20h35, o incêndio em edificação foi na Reinaldo José da Silva, no jardim Leonor, na região oeste. De acordo com o grupamento, embora tenha havido especulações sobre a possibilidade de um raio ter provocado o princípio de incêndio, a informação ainda não é comprovada. O fogo foi controlado, não houve vítimas e o que se sabe é que o primeiro local a ter chamas foi o teto da residência.





Mais um registro da corporação ocorreu na rua Graciliano Ramos, no Residencial Vista Bela, na região norte de Londrina, em um silo de armazenamento de grãos com atendimento às 2h10 da madrugada de quarta-feira (15). Também sem vítimas, a causa conhecida é a de que uma pane mecânica originou o incêndio e as equipes se empenharam para o total controle.