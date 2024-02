Londrina: instituto vai doar projetos para ajudarem na revitalização do Parque Daisaku Ikeda

Um instituto que tem sede em Barueri, no estado de São Paulo, vai doar os projetos de levantamento topográfico e de paisagismo e os estudos de macrodrenagem e microdrenagam do Parque Ecológico Municipal Daisaku Ikeda, na região sul de Londrina, à prefeitura. A ideia é de que os documentos ajudem o município a captar recursos para a revitalização do espaço, que está abandonado há oito anos.





O acordo firmado entre a associação sem fins lucrativos e o poder público londrinense teve o aval da Procuradoria-Geral do Município. O serviço é orçado em cerca de R$ 50 mil, entretanto, o contrato impede que a instituição cobre qualquer tipo de valor do Executivo e todo gasto para elaboração que existir será de responsabilidade da entidade.

Não foi definido um prazo para a confecção dos projetos e nem para entrega, mas a expectativa é de que possa acontecer ainda neste primeiro semestre. “A entidade disse que em toda cidade onde faze investimentos, na área ambiental, através de seu instituto, (existe uma colaboração)”, afirmou o secretário municipal de Ambiente, Ronaldo Siena. A reportagem não conseguiu contato com o instituto que vai doar o projeto.





O estado precário do parque se tornou alvo de debate e polêmica depois que um garoto de dois anos caiu no ribeirão Três Bocas e morreu, com o corpo sendo localizado quase uma semana depois do desaparecimento, em junho do ano passado. A criança havia sido levada pela mãe e o padrasto, que na hora de ir embora não perceberam que o menino não estava no carro.





O MP-PR (Ministério Público do Paraná) chegou a encaminhar uma recomendação administrativa ao município pedindo uma série de ações no local, como o fechamento, para evitar novas tragédias. Sete meses depois, poucas melhorias paliativas foram colocadas em prática, enquanto não é feita uma grande reforma.