Londrina: isenção da taxa do concurso da GM pode ser solicitada até esta quinta

Encerra nesta quinta-feira (9), às 17h, o prazo para quem pretende prestar o concurso público da Guarda Municipal de Londrina peça a isenção do pagamento da taxa de inscrição, que é de R$ 43. Este benefício é concedido a servidores públicos municipais, pessoas desempregadas, inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) e eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Estado do Paraná que tenham prestado serviço por, no mínimo, dois eventos eleitorais.

Os candidatos que desejarem solicitar a isenção deve preencher o requerimento disponível no site da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos), órgão da UEL (Universidade Estadual de Londrina) responsável pela condução do concurso (acesse aqui). Para os candidatos desempregados ou cidadãos prestadores de serviços eleitorais, será preciso, ainda, o envio de cópias digitalizadas de outros documentos. Todas as informações relativas ao processo de solicitação de isenção estão disponíveis no edital no 076/2022.

No dia 21 de junho, às 17h, deve ser publicado o edital com a relação dos requerimentos deferidos e indeferidos, incluindo os respectivos motivos do indeferimento, quando for o caso.





Servidores municipais, desempregados ou prestadores de serviços eleitorais que tiverem solicitações indeferidas poderão apresentar recurso contra o indeferimento por meio do endereço de e-mail [email protected], indicando, no campo Assunto, “Recurso pedido de Isenção Concurso PML_Guarda Municipal”.





Já os inscritos no CadÚnico cujos pedidos de isenção tenham sido indeferidos, podem efetuar o pedido de recurso no endereço eletrônico www.cops.uel.br, no qual será disponibilizado um link com orientações para esta categoria de isenção.

O resultado da análise de recursos deve ser divulgado às 17h do dia 27 de junho. O candidato cujo pedido de isenção for indeferido deverá efetuar a sua inscrição no site da Cops até 4 de julho, às 17h, e efetuar o pagamento da taxa correspondente até 5 de julho. Aqueles que tiverem a isenção deferida deverão fazer a inscrição até às 17h de 4 de julho, seguindo as demais orientações contidas no edital.