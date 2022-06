Londrina: praças da Juventude viram cenário de vandalismo e abandono

Construídas em parceria com o Governo Federal para serem complexos de lazer e esporte à comunidade, as Praças da Juventude das regiões Norte e Sul de Londrina se transformaram em cenários de vandalismo, criminalidade e abandono. A primeira – inaugurada em 2014 e que fica ao lado do estádio do Café - é a que apresenta a pior situação. Bastam alguns passos ao lado das pistas de skate para se deparar muro quebrado, caixas de energia arrombadas e fiação furtada. A noite o lugar fica no escuro.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





LEIA MAIS: ADA diz que crise financeira se agrava e animais passam fome em Londrina

Continua depois da publicidade





As salas tiveram os vidros estilhaçados e na manhã desta segunda-feira (20) a reportagem encontrou um morador de rua ocupando o espaço, que acumula muita sujeira. Na estrutura da quadra o estado de destruição se repete. As telas de proteção estão cortadas e os banheiros sem qualquer possibilidade de uso, com pias e sanitários danificados, pichações e lixo.





“Durante o dia dá medo de usar a praça e a noite, então, é impossível. É melhor até passar do outro lado da rua. Não deixo meus filhos virem brincar aqui. É uma área grande, que tem infraestrutura, porém, está mal cuidada, sem segurança e quem perde é a população, que fica privada de utilizar um espaço que é público e que foi feito com o nosso dinheiro”, criticou o autônomo João Paulo Cândido Novaes.







Leia mais na Folha de Londrina.