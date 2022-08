Londrina promove oficina de automaquiagem e cuidados com a pele nesta quinta

Londrina está com as inscrições abertas para a Oficina de Automaquiagem e Cuidados com a Pele. A iniciativa, promovida pelo COM (Centro de Oficinas para Mulheres), é voltada para mulheres acima de 18 anos e irá ocorrer nesta quinta-feira (18), às 14h, na sede da unidade. As interessadas devem se inscrever pelo WhatsApp (43) 99945-0056. As vagas são limitadas.

A ação é gratuita e todos os materiais utilizados na oficina serão fornecidos pelo COM. O curso será ministrado pela maquiadora profissional Gabriela Oliveira, voluntária do Centro. Ela vai ensinar sobre os cuidados diários com a pele, dar dicas sobre produtos e técnicas para uma boa maquiagem para cada tom e tipo de pele.





“As participantes irão aprender sobre uma rotina diária de cuidados com a pele, que vai ajudar também em uma durabilidade maior da maquiagem, lembrando que o cuidado diário com a pele pode tratar marcas presentes e prevenir marcas futuras no rosto”, contou Oliveira.





Com relação à automaquiagem, a maquiadora ensinará como aplicar a base de forma correta, os aplicadores necessários para isso e, no olho, um esfumado simples. “A make em si será mais sofisticada, com foco no ambiente de trabalho”, explicou ela.





Segundo a secretária municipal da SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres), Liange Doy Fernandes, além de capacitar e oportunizar o aprendizado de novas práticas e conhecimentos, a oficina também visa promover bem-estar e elevar a autoestima das participantes. “É uma forma de reforçar que é importante manter cuidados com a pele e de estimular uma vida saudável entre elas”, disse.

A psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, contou que a oficina faz parte de uma das temáticas que o COM propõe mensalmente, voltada à saúde e bem-estar. “Sabemos que os cuidados diários com a pele fazem diferença para ter melhor qualidade de vida. A automaquiagem, além elevar a autoestima destas mulheres, ajuda a potencializar a beleza das participantes”, ressaltou.