Londrina recebe o certificado internacional de Cidade Amiga do Idoso

O certificado de Cidade Amiga da Pessoa Idosa foi concedido a Londrina pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e Opas (Organização Pan-Americana da Saúde).





Com a concessão do título, o site da OMS passa a apresentar informações sobre Londrina, incluindo detalhes sobre as políticas públicas e serviços municipais oferecidos à pessoa idosa, bem como um link direto para o Portal da Prefeitura.



A Rede Global de Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas atualmente conta com cerca de 1.500 cidades, e tem por objetivo incentivar a criação de ambientes amigáveis às pessoas idosas e a troca de experiências e apoio entre os municípios que a integram.





Dessa forma, a iniciativa busca contribuir para que as cidades e comunidades adequem os seus ambientes às necessidades das pessoas idosas que nelas vivem, ao longo do curso de suas vidas.



O prefeito Marcelo Belinati afirmou que esse título é uma honra muito grande para a cidade, e lembrou que Londrina é o único município paranaense a contar com uma secretaria municipal do Idoso, assim como foi o primeiro município brasileiro a contar com uma pasta dedicada à área.





“Recentemente, realizamos uma importante reforma no CCI (Centro de Convivência do Idoso) Oeste, que foi reaberto, e estamos prestes a reinaugurar também o CCI Leste. E, além disso, estamos avançando no projeto de construir um Centro de Convivência da Pessoa Idosa na região central de Londrina. Esses são apenas alguns exemplos do trabalho que temos feito para valorizar e cuidar dos idosos, o que é de suma importância, pois a população tem vivido cada vez mais tempo”, salientou o prefeito, durante cerimônia realizada na quinta-feira (5), no CCI Norte, para apresentação do título.





