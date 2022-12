Londrina recebe o maior evento de astronomia do Brasil

Neste sábado (10), a partir das 19h, o Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina) realizará mais uma edição do maior evento de divulgação astronômica do Brasil, o “Na Rua, de Olho Pra Lua!”, que vai acontecer na Praça Nishinomiya, em frente ao Aeroporto de Londrina.





Mais de 10 telescópios estarão montados para a observação da Lua, com suas crateras e montanhas fascinantes, bem como Júpiter e suas maiores luas, Marte, o fascinante “Planeta Vermelho” e, também, para Saturno, a joia do Sistema Solar, com seu magnífico sistema de anéis.

Haverá, ainda, a apresentação de vídeos e palestras de temas ligados à astronomia e astronáutica. O evento é totalmente gratuito.





SOLIDARIEDADE E PRÊMIOS





O Grupo promove, também, a campanha Natal do Gedal para arrecadar brinquedos novos ou usados - em bom estado -, que serão entregues a crianças carentes de Londrina e região neste final de ano.





Cada brinquedo doado para a campanha dará direito a um cupom para ser depositado na urna e o participante concorrerá, ao final do evento, a vários prêmios, incluindo um telescópio e outros brindes da Nasa (National Aeronautics and Space Administration).