Londrina recebe shows de destaque nacional no mês de junho

Para equilibrar com as festividades juninas, um show novo sempre cai bem. Neste mês, Londrina recebe artistas de diversas partes do País e garante o entretenimento completo àqueles que buscam mais do que apenas danças de quadrilha com quentão durante esta época do ano.





A agenda abrange desde a música eletrônica à lírica. Um dos grandes destaques é Alcione, que aquece a temporada de shows na cidade com a melodia do samba na celebração de seus 50 anos de carreira.

Enquanto isso, a banda mineira Lagum traz pela primeira vez a mistura do pop e do reggae que a tornou uma das mais ouvidas no Brasil na última década.





O show de Di Ferrero era um dos mais aguardados no mês, marcado inicialmente para ocorrer no dia 1º, mas foi adiado para 30 de agosto com a banda CPM22.

Confira abaixo o roteiro especial da FOLHA para se programar com os amigos e já garantir os ingressos:





VINTAGE CULTURE

Fenômeno da música eletrônica, Vintage Culture já conquistou as pistas de dança do mundo todo. O DJ sul-mato-grossense lançou recentemente o primeiro álbum digital “Promissed Land”, que explora diversos gêneros da música eletrônica em 16 faixas e tem a colaboração de produtores e DJs de renome internacional.





Em Londrina, apresenta sucessos como “In the Dark”, “Slow Down” e “You Give Me a Feeling” e outros hits do house music.

Quando: dia 1°, às 20h

Onde: Parque de Exposições Governador Ney Braga (Av. Tiradentes, 6275 - Cilo 2)

Quanto: a partir de R$162, à venda pelo Ingresso Nacional