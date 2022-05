Londrina registra dia mais frio de maio nos últimos seis anos

Com os 5,5ºC registrados em Londrina, esta terça-feira (17) é o dia mais frio de maio em seis anos. Segundo o IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural) do Paraná, o período de temperaturas baixas vai até esta quinta-feira (19), quando a massa de ar frio deixará a região, aumentando-a gradativamente.

Últimos anos





Em maio dos últimos anos, as temperaturas dos dias mais frios foram maiores do que a deste 17 de maio de 2022. Em 2017, o dia mais frio teve 13,4ºC, e no ano seguinte, o mês teve uma baixa: 5,6ºC.





Em 2019, a temperatura registrada no dia mais frio do mês teve um aumento, foi de 9,3ºC, mas maio de 2020 registrou, no dia 25, 5,7ºC. Ano passado, o dia mais frio do mês foi de 6,9ºC.