Londrina sedia o primeiro Business Connect da ADVB de 2023

Nesta terça-feira (28), às 18h30, no Meet & Meet Steakhouse, acontece o primeiro Business Connect da ADVB/PR do ano. O encontro também abre a agenda de eventos da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil – seção Paraná, em todo Estado. O Business Connect é uma rodada de negócios para gerar network e discussões sobre o mercado.





Na ocasião, os presentes terão alguns minutos para realizar um pitch sobre seu negócio ou sua empresa. Depois, há troca de cartões e ao final do evento, os participantes recebem o mailing com os contatos de todos os presentes.

"É uma grande oportunidade para gerar negócios, fazer network e fomentar o mercado. Será o primeiro de vários que vamos realizar durante o ano, para movimentar o setor de marketing e vendas da nossa cidade", diz o diretor regional da ADVB/PR de Londrina, Guilherme Lopes.





A participação é gratuita e aberta ao público, mediante inscrição pelo sympla.com/advbpr. O Meet & Meet Steakhouse fica na Rod. Mabio Gonçalves Palhano, 200, em Londrina.