Londrina tem nebulosidade e pouca variação de temperatura nesta quarta

O acúmulo de chuvas no mês de junho está em 3mm, de acordo com os dados do IDR.

A quinta-feira (2) é marcada pela nebulosidade em Londrina. Segundo a previsão do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), o tempo se manterá instável e a máxima não se afasta muito da mínima.

O nevoeiro visível na cidade é resultado do choque entre ar quente e ar frio, juntamente com a umidade. Esta condição não permite que a temperatura se dissipe pela atmosfera, fazendo com que não haja muita variação entre as mínimas e as máximas, explica o IDR.

*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.