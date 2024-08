Londrina tem show de Mônica Salmaso e Guinga com voz e violão nesta sexta-feira

O Teatro Mãe de Deus será palco de uma noite dedicada às composições de um dos maiores nomes da música brasileira nesta sexta-feira (30).





Às 20h, Mônica Salmaso dará voz às obras de Guinga, que comandará com maestria o violão, enquanto o flautista, saxofonista e produtor Teco Cardoso se junta a eles em participação especial.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Recém-chegados da 25ª edição do Brazil Camp na Califórnia (EUA), o trio apresenta, no repertório, canções próprias de Guinga e colaborativas com outros veteranos da música como Aldir Blanc, Thiago Amud e Paulo César Pinheiro. Entre elas, “Passarinhadeira” (1993) e “Tangará” (2018) exemplificam a melancolia lírica característica do compositor e violonista carioca.





Mônica Salmaso, Guinga e Teco Cardoso já realizaram juntos uma série de apresentações pelo Brasil e pelo mundo. Durante turnê pelo Japão, em 2019, lançaram o álbum “Japan Tour”, ao lado do clarinetista Nailor Proveta, explorando o cancioneiro de Guinga.

Publicidade





Os ingressos para o show em Londrina estão à venda na plataforma DiskIngressos a partir de R$ 140.

No sábado (31), os músicos se apresentarão também em Maringá, no encerramento do “Mês da Música”, às 21h, no Teatro Calil Haddad.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: