Londrina teve 123 nascidos em 29 de fevereiro desde o ano 2000

A comemoração de aniversário em 2024 da administradora Bianca Veronesi será especial. Após quatro anos, ela vai poder celebrar novamente a data exatamente no dia em que nasceu: 29 de fevereiro.





“É um dia único. Não tem quem não lembre de você neste dia. Por ser a cada quatro anos, é um dia quatro vezes mais aguardado do que qualquer outro”, comenta. “Antigamente eram festonas, mas vamos ficando mais velhos e preferimos as comemorações mais intimistas. Mas nunca passei em branco e nunca pretendo passar”, garante.

Bianca vive a mesma situação inusitada de outras milhares de pessoas: a de poder completar a nova idade no dia correto somente a cada quatro anos, por conta do ano bissexto, ou seja, quando fevereiro tem 29 dias. No caso dela, quando não tem este dia no calendário a opção é por festejar em 1º de março.





“Também é meu aniversário na minha cabeça. Mas quando o ano é bissexto a ansiedade é alta, é muito legal ver a reação das pessoas nos parabéns”, conta.

De acordo com a Arpen-PR (Associação do Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Paraná), os cartórios de registro civil são obrigados a seguir a realidade. Se a criança veio ao mundo no dia 29, o registro de nascimento precisa ser confeccionado com esta data. Já para a festividade de aniversário não tem uma regra.







“A certidão deve estar de acordo com a DNV (Declaração de Nascido Vivo), documento expedido pela maternidade no momento do nascimento da criança e entregue aos pais. Nascidos em 29 de fevereiro podem celebrar no dia 28 de fevereiro ou 1º de março nos anos não bissextos”, detalha Cesar Augusto Machado de Mello, presidente da entidade.

Levantamento da associação mostra que desde do ano 2000, 123 londrinenses nasceram no dia 29 de fevereiro. Em 2020, por exemplo, último ano bissexto, foram registrados 22 nascimentos na cidade.





Em 2016 foram 20 e em 2012 e 2008 foram 18 e 20, respectivamente. Os dados são da Central Nacional de Informações do Registro Civil, administrada pela Arpen-Brasil e que conta com os registros de todos os nascimentos em território nacional.





