Londrina teve janeiro mais seco dos últimos 30 anos, aponta IDR-PR

Londrina teve o janeiro mais seco dos últimos 30 anos. A informação é do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), que faz as medições e previsões meteorológicas no estado.

Segundo o IDR-PR, Londrina registrou, no último mês, 88,4 mm de chuva. O índice não era tão baixo desde janeiro de 1992, há exatos 30 anos, quando o município registrou apenas 45,4 mm de precipitação.

Janeiro costuma ser o mês mais chuvoso do ano na região, com média histórica de 224 mm. Ou seja, os 88,4 mm registrados em 2022 equivalem a apenas 39,4% da média mensal. Para efeito de comparação, por exemplo, foram registrados 221 mm de chuva no mesmo período do ano passado.





A agromoteorologista do IDR-PR, Angela Costa, afirmou que os especialistas já esperavam chuvas bem isoladas e irregulares para o período. "O mundo inteiro está sob efeito do fenômeno climático 'La Niña', que causou, por exemplo, aquelas chuvas no Norte e no Nordeste do Brasil, com inundações e enchentes. Mas, aqui no Sul, ele causou a falta de chuvas. Também havia um bloqueio atmosférico impedindo a chegada das frentes frias, que trazem a chuva".





Para fevereiro, a média mensal histórica é de 187 mm. Segundo Angela Costa, espera-se um mês mais chuvoso do que foi janeiro, mas com possibilidades de as precipitações ficarem, novamente, abaixo da média. "Podemos ter um mês mais chuvoso, se tivermos aquelas tempestades fortes, com rajadas de ventos e até granizo, típicas da estação de verão. Mas não descartamos a hipótese de ficar novamente abaixo da média", ressaltou.

*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.