Londrina vai revitalizar fundo de vale do Córrego Jerimum, na Zona Sul

As obras de revitalização no fundo de vale do Córrego Jerimum, localizado no Jardim União da Vitória, zona sul de Londrina, começaram no dia 10 de janeiro.





Os trabalhos estão a cargo da empresa Urban Green Serviços Urbanísticos, contratada através de licitação da Prefeitura de Londrina, e a previsão é que sejam concluídos em nove meses.

O Município está investindo R$ 2.342.000,46 nessa ação. Entre outras intervenções, o local receberá calçadas, meio-fio, rampas de acessibilidade, piso tátil e ciclovias, assim como totens de concreto armado, bancos e lixeiras. Também serão construídos espaço com anfiteatro e quadra poliesportiva, academia ao ar livre e pista de skate.





O projeto compreende, ainda, a implantação de gramado e canaleta de captação de água pluvial, a construção de portão de horta comunitária e a execução de melhorias na infraestrutura de drenagem e galerias pluviais.



No momento, as equipes trabalham na montagem do canteiro de obras. Em seguida, serão demarcados os locais de implantação das calçadas, e a remoção da vegetação dessas áreas será feita com o uso de maquinário.





O próximo passo será a preparação do solo para que, posteriormente, seja feita a concretagem das pistas.





