Londrina vai sediar o 2º Congresso Paranaense de Engenheiros Civis

Nos próximos dias 14 e 15 de agosto, Londrina sedia o 2º Congresso Paranaense de Engenheiros Civis (2° CPENC), evento de extrema relevância para a área de Engenharia Civil no Brasil.





O Congresso é uma realização da Abenc/PR (Associação Brasileira de Engenheiros Civis do Paraná) em parceria com o Ceal (Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina), o congresso reúne profissionais, acadêmicos e estudantes de todo o país para debater os avanços, desafios e inovações no campo da engenharia civil.

Este evento conta com o apoio do Crea-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná). Também conta com o apoio da Mutua - Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PR.





