Londrinense entra na lista de procurados da polícia do Japão

As imagens, de 9 segundos de duração, mostram o rapaz caminhando com roupas informais (bermuda, camiseta e boné) pelo aeroporto japonês na noite de segunda-feira da semana passada (22), depois de embarcar em um voo no aeroporto de Narita (Chiba).

Fuga





A partir de imagens de câmeras de segurança e outros materiais, a polícia soube que Barbosa fugiu do local após a morte da esposa e da filha e teria ido de bicicleta até a estação de Hatsushiba, a 1 quilômetro de casa, na manhã do dia 21 de agosto. Sua bicicleta foi encontrada por lá e indica que ele embarcou em um trem para a Estação de Namba, no bairro Chuo (Central), em Osaka, e de lá viajou até o Aeroporto de Narita, em Tóquio. Por lá, ele comprou uma passagem de avião para o Brasil e foi confirmado que deixou o Japão do Aeroporto Internacional de Narita na noite seguinte. Ele partiu para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, via Dubai.





O brasileiro de 33 anos é suspeito de ser o assassino da esposa Manami Aramaki, 29 anos, e da filha Lily, 3 anos. A autópsia realizada pelas autoridades japonesas aponta que no corpo de Manami havia mais de 10 perfurações, algumas com cortes profundos, que atingiram órgãos vitais como o coração e os pulmões, o que provocou morte instantânea. A garota também estava com múltiplas facadas. A polícia divulgou que essa quantidade de facadas é um indicativo que o homicida teve forte intenção de matar. A mulher também tinha marcas de agressão no rosto. A polícia não sabe se Anderson voltou a Londrina ou se está em outra localidade no Brasil. A delegacia de polícia de Kuroyama, província de Osaka, divulgou um número de telefone para contato caso alguém tenha informações: 81- 072-362-1234.





A Polícia Federal informa que está acompanhando o caso como representante da Interpol no Brasil, mas não fornecerá detalhes sobre o seu andamento.







