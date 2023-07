Londrinenses dizem se sentir mais seguros após instalação de totem da GM

A Praça Dom Pedro I, localizada no Jardim Shangri-lá, zona oeste da cidade, conta com um totem em funcionamento. O local, que antes era ocupado por pessoas em situação de rua, passou por uma revitalização e, agora, conforme apontam moradores e comerciantes, "se tornou mais seguro".

Além disso, quando uma pessoa se aproxima do equipamento, uma câmera de reconhecimento facial é acionada, o que permite a identificação, caso ela esteja no banco de dados da Guarda. A secretaria de Defesa Social explica que essa medida é efetiva, principalmente, em casos de vandalismo e trotes.

O equipamento de segurança possui nove câmeras (oito fixas e uma com capacidade de longo alcance) e possibilita a interação por voz da população com a central de monitoramento da GM.

A artista defende que o monitoramento feito pela câmera instalada no totem não é o único ponto positivo do equipamento. "Achei muito boa a ideia do botão de segurança. Graças a Deus nunca precisei usar, mas é bom saber que a gente pode chamar os guardas rápido caso aconteça alguma coisa", defende Marianeli.





NOVAS INSTALAÇÕES





Nesta quarta-feira (12), outros dois totens foram instalados no município: um na Praça Marechal Floriano Peixoto, conhecida como Praça da Bandeira, que fica ao lado da Catedral de Londrina, e outro no Bosque Central.

Até o momento, os equipamentos não estão em funcionamento. A equipe de reportagem do Portal Bonde procurou a assessoria de comunicação da secretaria municipal de Defesa Social, mas não obteve retorno até a publicação do material.





Em uma coletiva de imprensa realizada em março deste ano, o Coronel Pedro Ramos, secretário municipal de Defesa Social, informou que pelo menos outros cinco totens devem ser instalados na cidade.





Os locais escolhidos são: o Complexo Esportivo do Jardim Maria Cecília; o CEU (Centro de Artes e Estudos Unificados) do Jardim Santa Rita; o Anfiteatro do Zerão; a Praça do Acquaville e a rotatória no cruzamento das avenidas Ayrton Senna e Maringá.





“Esse tipo de atividade que estamos implementando complementa o trabalho que já fazemos nos próprios públicos, e que já é feito em quase todas as escolas, onde apresentou um resultado altamente positivo. Nas escolas onde temos monitoramento, tanto por alarme como por câmera, chegamos praticamente ao nível zero de ocorrências”, declarou Ramos durante a coletiva.