Projeto da Guarda Municipal reforça monitoramento em praças públicas de Londrina

Um novo sistema de monitoramento está sendo implementado nas praças públicas de Londrina, por meio da SMDS (Secretaria Municipal de Defesa Social).





Inicialmente, o projeto viabilizou a instalação de câmeras em duas praças localizadas no Jardim Alvorada, próximas à Unidade Básica de Saúde (UBS), e na praça do Residencial Acquaville, ao lado da Escola Municipal Roberto Alves Lima Junior.

Publicidade

Publicidade





E, por meio do novo monitoramento, na madrugada desta sexta-feira (24), foi possível impedir uma tentativa de furto na UBS do Alvorada, que resultou na prisão do suspeito.







Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (24) na sede da GM (Guarda Municipal), o secretário municipal de Defesa Social, coronel Pedro Ramos, explicou que as câmeras instaladas nas praças são acompanhadas pelos agentes na Central de Videomonitoramento.

Publicidade





“A ideia é otimizar o patrulhamento para locais onde tenha indícios de crime, ou aglomeração de pessoas, não necessariamente crimes. No caso da praça do Alvorada, nas sextas-feiras à noite ocorre a Feira da Lua, e esse é um momento que a gente pode prestigiar com monitoramento por câmera e com viatura”, citou.







Na praça do Jardim Alvorada, localizada na Avenida Poços de Caldas, a equipe do monitoramento da GM identificou pelas câmeras que um homem circulava próximo à UBS na madrugada desta sexta.

Publicidade





E ao notar que ele tentava cortar as fitas de sustentação da tenda instalada em frente à UBS, os agentes acionaram a equipe responsável pelo patrulhamento na região. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia de plantão, portando uma faca e as catracas de sustentação da tenda.





Os totens de segurança, que já possuem um exemplar na Praça Dom Pedro I, são uma iniciativa conduzida pela parceria da Defesa Social com a CTD (Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento).

Publicidade





A estrutura é conectada às câmeras da Central de Videomonitoramento da GM e sistema Wi-Fi. Possui tecnologias de reconhecimento facial e Botão de Emergência, que pode ser acionado pela população para acionar a GM. O secretário municipal de Defesa Social antecipou que mais sete praças da cidade receberão os totens.





“O monitoramento pode ser feito com a viatura e pessoal, ter o totem ou as câmeras. Nas praças mais emblemáticas estamos adotando o totem pois, embora seja um equipamento mais caro, ele dá retorno, como a gente fez e já testou na praça Dom Pedro. E outros sete locais receberão o mesmo modelo de equipamento”, citou.

Publicidade





As câmeras, assim como os totens, fazem parte do PSP (Plano de Segurança das Praças, que pretende expandir de 450 para 900 o número de câmeras distribuídas pela cidade, priorizando as 50 praças públicas que possuem o maior número de registros ou ocorrências no banco de dados da Guarda Municipal.





No Jardim Alvorada, as unidades foram instaladas em 10 de março, e no Acquaville no dia 15 deste mês.

Publicidade





O secretário municipal de Defesa Social frisou a importância de a população acionar a Guarda Municipal, seja pelo telefone 153 ou via aplicativo 153 Cidadão, sempre que necessário. Os dados obtidos pelos atendimentos geram dados e estatísticas que indicam os pontos da cidade com maior necessidade de monitoramento, e que acabam sendo priorizados nesses projetos.





“Para a instalação das câmeras e dos totens levamos alguns critérios em consideração. Primeiro, o volume de ocorrências e de reclamação que recebemos, desde uso irregular do espaço ou cometimento de crimes, como uso ou tráfico de drogas. Outro elemento importante é o número de ligação da comunidade, que leva até a GM sua reclamação. É importante que as pessoas liguem, pois o fato de informar uma irregularidade gera um banco de dados que nos permite fazer a escolha dos locais citados”, ressaltou.