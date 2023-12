Londrinenses lotam mercado municipal em busca da ceia de Réveillon perfeita

Na manhã deste domingo (31), clientes de Londrina lotaram o Mercado Municipal Shangri-lá em busca de produtos para a ceia e para o almoço de Ano Novo. O arroz com lentilha, a carne de porco e até mesmo a comida japonesa não podem faltar na última refeição de 2023 e na primeira de 2024 para muitas famílias. Para quem fica responsável por produzir os alimentos das ceias das famílias, a preparação começou bem antes.





Proprietário de uma tradicional casa de carnes no Mercado Shangri-lá há 38 anos, Milton Furuta explica que montar os kits para as comemorações de fim de ano já é uma tradição na loja, principalmente pelos clientes fiéis que fazem as encomendas com antecedência ou que acordam cedo para garantir a ceia.

Diferentemente do Natal, em que as aves são o carro-chefe, no Ano Novo a pedida é pela carne de porco. “É tradição [comer carne de porco no Ano Novo] porque as pessoas têm superstição em comer aves, então a encomenda é quase zero”, conta, complementando que a costela de boi e os cortes de carneiro também fazem sucesso. Segundo Furuta, cada cliente leva, em média, de quatro a cinco quilos de carne: “é bastante coisa”.





Além dos pratos principais, também tem os acompanhamentos clássicos, como farofa, maionese e arroz à grega, com bastante uva passa. Em relação aos clientes, Furuta conta que a maioria faz a encomenda com antecedência, mas que também há quem procure de última hora, então eles já preparam quantidades a mais para atender a todos os fregueses. Já sobre o movimento, ele garante que a virada para 2024 está tão movimentada quanto de 2022 para 2023.





A aposentada Bernadete Toloczko, 75, já estava com várias sacolas em mãos no início da manhã deste domingo, garantindo a ceia de Ano Novo que vai passar com os amigos. Dentre as compras, ela conta que optou pelos uramakis, já que é amante da culinária japonesa independentemente da época do ano. Além disso, ela comprou mandioca e um tender para compor a mesa do almoço de Ano Novo. “Já é tradição porque aqui as coisas são gostosas e bem feitas”, afirmou.





