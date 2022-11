Lutadores de jiu-jitsu vão ao combate para arrecadar recursos à Ong Viver

No dia 19 de novembro, 4ª edição do evento vai promover 16 lutas casadas de Jiu-jitsu e Nogi no “octógono” do Aurora Shopping





Alguns dos mais importantes nomes das artes marciais da região estarão em combate no sábado, 19 de novembro, no Aurora Shopping Londrina, para arrecadar recursos que serão destinados à ONG Viver, instituição londrinense que acolhe, ampara e apoia crianças e adolescentes com câncer.

Estão programadas 16 lutas casadas de Jiu-jitsu e nogi a partir das 19 horas, com transmissão ao vivo, no sistema “pay per view”, através do canal do youtube “USINA TV”. Ao contrário do ano passado, quando o evento só pode ser visto pela internet em razão da pandemia, desta vez será híbrido. “Teremos público no local, como havia ocorrido em anos anteriores, e a luta também estará disponível pelo youtube”, explica o organizador do evento, João Rodrigo Milanez, da produtora de vídeos Usina de Ideias. Ingressos presenciais poderão ser adquiridos por meio do sympla.





A renda do evento é resultado da receita de bilheteria (do público presencial e online) e também de apoios, patrocinadores e doações voluntárias dos espectadores, que poderão ser realizadas via Pix durante o evento. “A Ong Viver desenvolve um papel fundamental em Londrina no atendimento a pacientes que estão em tratamento contra o câncer. Temos orgulho nesta parceria e grande prazer em promover este evento, que já está na 4ª edição”, afirma João Rodrigo.

O superintendente do Aurora Shopping, Marcos Crestani, diz que a iniciativa é de grande valor porque contribui com uma entidade que presta um serviço indispensável para Londrina e toda a região. “Além do aspecto social, é um evento esportivo de alto nível e permite ao público ver grandes atletas em ação”, completa.





É uma verdadeira rede de solidariedade. Todos os lutadores “doam” a participação no evento, sem receber cachês por suas presenças. A presidente da Ong Viver, Maria Aparecida Marques Lima, diz que são iniciativas como estas que permitem à entidade oferecer sempre mais às crianças e famílias atendidas. O evento Na Luta Contra o Câncer é um dos maiores dedicados à nossa instituição. Somos muito gratos a todos os atletas e responsáveis por este projeto”, diz.

