Maio Amarelo: CMTU convida população para doar sangue no Hemocentro do HU

Entre a próxima segunda (27) e sexta-feira (31), última semana do Maio Amarelo 2024, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) convida a população a participar de uma corrente de solidariedade em favor das vítimas de acidentes. A proposta é sensibilizar a população para que procure o Hemocentro do HU (Hospital Universitário), na região leste de Londrina, e se disponha a fazer doações voluntárias de sangue – um gesto de amor e altruísmo que ajuda a salvar muitas vidas.





Para participar da boa ação, basta que o doador tenha idade entre 18 e 69 anos, porte documento de identificação com foto, pese no mínimo 50 kg, esteja alimentado, tenha dormido bem na noite anterior e apresente boas condições de saúde. A doação leva menos que meia hora, dá direito à liberação do trabalho – sem prejuízo de salário – a cada período de 12 meses e dispensa a necessidade de agendamento.

O Hemocentro fica em prédio anexo ao HU, na rua Cláudio Donisete Cavalieri, 156, e funciona 8h às 18h30 nos dias de semana, e 8h às 17h30 aos sábados.





Segundo o agente municipal e gerente de comunicação da CMTU, Carlos Eduardo Ribeiro, o apelo tem como objetivo estimular os que já são doadores a retornarem ao Hemocentro, bem como mobilizar aqueles que nunca doaram para que considerem a importância do ato.





“Somente no ano passado, mais de 3 mil vítimas de acidentes em Londrina demandaram algum atendimento médico, muitas vezes utilizando bolsas de sangue. Sabemos que todo esse volume sobrecarrega o sistema de saúde, daí a urgência em organizar uma corrente do bem em prol das vítimas”, destacou.





Além de incentivar a população a aderir ao convite no decorrer da semana, a CMTU também vai oferecer transporte aos funcionários que toparem participar da ação. Na terça-feira (28), às 9h, um ônibus partirá da sede administrativa e da Diretoria de Trânsito da empresa com destino ao Hemocentro. (Com informações da CMTU/N.Com)