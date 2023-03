Mais de 1.600 famílias de Londrina ficam de fora do 1º lote do Bolsa Família

Na cidade de Londrina, 1.634 famílias ficaram de fora da folha de pagamento de fevereiro da primeira parcela do Bolsa Família a ser paga a partir do próximo dia 20. Segundo dados da Secretaria Municipal de Assistência Social de Londrina, das 30.494 famílias que receberam o Auxílio Brasil em janeiro, apenas 28.860 se enquadram no novo perfil do Bolsa Família e estavam presentes na folha de pagamento do benefício em fevereiro.







A revisão de dados cadastrais pode ter encontrado irregularidades no pagamento do benefício. No Brasil, mais de 1,5 milhão de famílias foram excluídas do programa por terem renda acima do limite legal.

O Auxílio Brasil, criado em 2021 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), garantia uma transferência de R$ 600 às famílias em situação de extrema pobreza ou de pobreza. Dessa forma, o programa era destinado para famílias com renda per capita mensal de até R$ 210 e que tinham em sua composição, grávidas, lactantes ou jovens com até 21 anos incompletos.





As novas regras do Bolsa Família, recriado pelo governo Lula (PT), ampliaram o valor da renda de cada integrante da família, mas impôs condicionantes para a permanência no programa. O benefício é destinado às famílias com renda mensal per capita de até R$ 218, oferecendo um valor mínimo de R$ 600, que pode aumentar caso a família tenha crianças, adolescentes e gestantes. Para permanecer no programa, as exigências são: a realização do pré-natal para gestantes, acompanhamento nutricional de crianças de até 7 anos, estar com a vacinação em dia e atestado de frequência escolar.



Na prática, o Bolsa Família ampliou a margem de renda que as famílias precisam ter para serem beneficiadas pelo programa. Entretanto, o número de famílias que estavam no Auxílio Brasil e que foram incluídas automaticamente no Bolsa Família diminuiu em Londrina. Com a revisão dos dados, as informações do Cadastro Único (CadÚnico) podem estar sendo reavaliadas na tentativa de encontrar irregularidades no pagamento do benefício.