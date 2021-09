Mais de 350 vagas de emprego são ofertadas em Londrina; Veja como candidatar-se

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda começou a semana com mais de 362 oportunidades de emprego disponíveis para cerca de 120 cargos diferentes. Algumas oportunidades não exigem experiência na função, e o nível de escolaridade é diversificado.

A lista completa pode ser conferida pelo site da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, no Portal da Prefeitura. Para se candidatar, os interessados que cumprirem os requisitos de cada vaga podem agendar o atendimento on-line, e receber o atendimento por Whatsapp, disponibilizado pela pasta.



Dentre as funções abertas, há 12 oportunidades para sushimans com experiência; dez vagas para televendas que já tenham trabalhado na função; 20 chances para operador de telemarketing receptivo e três para ajudante de carga e descarga de mercadoria, que não exigem atuação prévia na área.





Na página da Secretaria, está o link para cadastro no Portal Emprega Brasil. Pelo site, o trabalhador efetiva seu encaminhamento on-line, sem sair de casa. Basta clicar no botão “Cadastro online para vagas”.

O aplicativo Sine Fácil também está à disposição para o processo de encaminhamento. É importante lembrar que, para que a vaga esteja disponível, é preciso que o trabalhador preencha os requisitos estabelecidos pela empresa, como escolaridade e tempo de experiência na função, por exemplo.





Quem desejar, pode agendar o atendimento presencial na Secretaria. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, e a agenda é aberta diariamente, às 8h, também no portal da Prefeitura. O agendamento é sempre para o próximo dia útil e, uma vez esgotados os horários, a agenda é fechada até as 8h do dia seguinte.