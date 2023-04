Mais de 500 crianças recebem chocolates em ação solidária na Zona Norte

A Páscoa é uma data cheia de simbolismo para a maioria das pessoas. Seja para aqueles que comemoram a ressurreição de Jesus Cristo ou para quem aproveita para ter bons momentos em família. E falar em Páscoa é quase sinônimo de chocolate, principalmente para a criançada.







Pensando nisso, uma ação solidária vai impactar mais de 500 crianças da Zona Norte de Londrina com a entrega de kits de bombons. A arrecadação foi organizada pelo educador físico Bruno Pantoja e está no seu segundo ano.

Ele conta que foi convidado por uma amiga, que trabalha em um CEI (Centro de Educação Infantil), a fazer o trabalho de arrecadação. Em 2022, foram reunidas 200 caixas de bombons, que foram distribuídas para as crianças, além de ovos de chocolate.





“Eu fiz um vídeo, postei no Instagram, mandei no WhatsApp e as pessoas começaram a doar e fazer Pix”, pontuando que foi acionado por ter contato com um círculo grande de pessoas, devido à sua rotina como personal trainer.

“Esse ano eu comecei ‘meio por conta’ e essa amiga já mandou mensagem: ‘não esquece da gente aqui da creche’.”





Neste ano, a divulgação foi semelhante, focando nas redes sociais. Mas, ao invés de distribuir as caixas, Bruno organizou kits com os chocolates, justamente para beneficiar mais alunos.





No total, cerca de 550 kits foram distribuídos entre os CEIs Milton Gavetti e Paraíso, CMEI Ruth dos Santos e a Escola Municipal Nair Auzi Cordeiro, todas na zona norte da cidade. Alguns kits serão distribuídos em igrejas e individualmente por Bruno.





