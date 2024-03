Mais de 9.500 crianças ainda não tomaram a vacina da dengue em Londrina

No entanto, Machado ressaltou que as vacinas têm sido suficientes para o público das campanhas, mas a adesão ainda é um desafio.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, destacou a importância de ampliação da imunização, enfatizando que as informações sobre a quantidade de doses a serem recebidas ainda não foram divulgadas.

Análise do caso de Eduarda Shigematsu

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 3.613 crianças foram imunizadas até o momento e, com a ampliação da campanha, o número total de doses necessárias para vacinar todo o grupo passará de 13.204 para 19.857.

A partir deste sábado (9), o público-alvo da vacinação será ampliado para crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos.

Londrina enfrenta desafios na imunização contra a dengue, já que mais de 9.591 crianças, na faixa etária de 10 e 11 anos, ainda não foram vacinadas no Município.





"A ampliação da vacinação para crianças de até 14 anos é uma medida necessária, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde", aponta o secretário. "Essa faixa etária foi escolhida estrategicamente, sendo a segunda com maior índice de complicações e internações por dengue, após os idosos."

Para facilitar o acesso, quatro UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estarão abertas neste sábado, das 9h às 17h, sem necessidade de agendamento: UBS Alvorada, na região Centro-Oeste de Londrina; UBS Armindo Guazzi, na Zona Leste; UBS Guanabara, na região Centro-Sul e UBS Parigot, na Zona Norte.

O secretário expressou preocupação com o estágio da dengue na cidade e destacou a eficácia da vacina como uma forma adequada de proteção. Além das ações de vacinação, a Prefeitura tem realizado atividades como aplicação de veneno e fumacê para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti.





Em meio aos desafios, Machado reforça a importância da colaboração da população e da conscientização sobre a gravidade da dengue.