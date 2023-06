Médica de Londrina participa de missões voluntárias para realizar cirurgias de fissura labiopalatina

Foi num momento difícil da vida que a médica Alexandra Neuba encontrou no próximo forças para seguir em frente e se colocar a serviço.





“Em 2012 estava bem mal psicologicamente e o doutor Alvaro Fagotti me incentivou a ir para a ONG (Organização Não-Governamental) em que já participava desde a formação dele (em cirurgia crânio-maxilo-facial). Minha primeira missão foi em Fortaleza (no Ceará)”, relembra. A instituição a qual se refere é a “Operation Smile”, que em português significa “Operação Sorriso”.



A entidade internacional tem sede na Virgínia, Estados Unidos, e existe desde 1982 realizando missões cirúrgicas para operar gratuitamente crianças e adultos com fissura labiopalatina. Desde que passou a fazer parte do grupo de voluntários já foram 37 missões, entre as realizadas no Brasil e fora. Neste ano esteve no Marrocos e no Cariri, no Ceará.





“A missão, em média, dura uma semana, mas a internacional dura mais, porque tem o tempo de viagem. Quando fui para as Filipinas, por exemplo, foram quase 30 horas apenas de viagem”, comenta.

Alexandra Neuba é natural do estado do Rio de Janeiro, mas mora em Londrina há aproximadamente duas décadas. Se formou em medicina no Rio, fez residência em São Paulo e no Paraná e se especializou em anestesia pediátrica pelo hospital Sírio-Libanês. É justamente na área de anestesia que ela colabora, levando mais qualidade para localidades carentes junto com os parceiros de ONG. No Brasil são cerca de 400 voluntários.





