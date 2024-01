Menor número de feriados prolongados em 2024 divide opiniões entre os londrineses

Quem não gosta de um feriado, ainda mais se for prolongado? É a oportunidade de colocar o sono em dia, descansar ou aproveitar para viajar e sair um pouco da rotina.





Para alegria de uns e descontentamento de outros, em 2024 o número de feriados prolongados vai ser menor do que em 2023. Enquanto no ano passado foram dez, neste serão apenas seis. A situação agrada alguns setores, como do comércio de rua, da indústria e da prestação de serviços.

Já para o setor de turismo, gastronomia e lazer, o cenário pode apresentar redução na movimentação de clientes e visitantes.





Em Londrina, os feriados prolongados em 2024 são: Ano Novo (dia 1° de janeiro, segunda-feira); Carnaval (dias 12 e 13 de fevereiro, segunda e terça-feira); Paixão de Cristo (29 de março, sexta-feira); Corpus Christi (30 de maio, quinta-feira); Sagrado Coração de Jesus (7 de junho, sexta-feira); e Proclamação da República (15 de novembro, sexta-feira).

Angelo Pamplona, presidente da Acil, explica que existem quatro principais segmentos que são impactados pelos feriados prolongados, tanto positiva quanto negativamente. Segundo ele, um desses setores é a indústria, que precisa parar toda a sua cadeia produtiva durante o feriado, o que pode contribuir para uma perda no ritmo de produção.





COMÉRCIO

O comércio é outro setor que acaba sofrendo com feriados prolongados, já que muitas pessoas acabam optando por viajar, deixando de gastar esse dinheiro no comércio local.





“Em Londrina, existe uma grande rede de serviços, que também acaba ficando impactada com esse prolongamento”, aponta, complementando que o único setor que tem a ganhar é o de turismo.

Para ele, o menor número de feriados prolongados em 2024 alivia o comércio, a indústria e o setor de serviços, já que o dinheiro que as pessoas investiriam em viagens pode ser injetado no comércio local. “As pessoas acabam ficando nas cidades e consumindo na própria cidade que moram, então um lazer, um churrasco, uma reunião de família ou de amigos acabam também influenciando no consumo”, ressalta.





Os feriados de Independência (7/9), Nossa Senhora Aparecida (12/10) e Finados (2/11) vão cair em sábados, o que também pode trazer impactos negativos para o comércio de rua.

“Os dois primeiros [sábados] do mês têm um movimento mais forte e as pessoas acabam comprando mais, saindo mais às compras do que no restante do mês em função do pagamento”, explica. Já para os shoppings, esse feriado no sábado leva mais pessoas a saírem, principalmente pelas áreas de lazer e praças de alimentação.





Apesar dos gargalos, Angelo Pamplona enxerga como favorável o cenário de 2024 para o comércio de Londrina. “A pessoa que sai para viajar, ela gasta um dinheiro extra que poderia gastar na própria cidade onde mora fazendo alguma compra, então isso acaba influenciando [positivamente], sim”, afirma.





