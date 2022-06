Mês de maio em Londrina foi o menos chuvoso em quatro anos

O mês de maio em Londrina foi o mais seco desde 2018, de acordo com o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná). Ao todo, foram registrados 64,2 mm dos 117 mm esperados pelo Instituto, o que representa pouco mais de 50%.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Foi por pouco que maio não apresentou números piores. Isso porque a chuva chegou em grande quantidade faltando alguns dias para o fim do mês. Somente nos últimos dois dias de maio, Londrina registrou 52,4 mm, mais de 80% do total mensal.



Continua depois da publicidade





No entanto, a instabilidade e imprevisibilidade são mais comuns em maio do que se possa imaginar. Segundo os dados divulgados, o mês sempre foi caracterizado pelo nível irregular de chuvas. Em 2018, por exemplo, Londrina registrou apenas 26,8 mm. Em 2012 choveu 64,5 mm. O maio de 2011 foi um dos mais secos da história, registrando apenas 7,6 mm. Até então, o menor nível de chuva anotado foi de 1,7 mm em 1981.





O IDR aponta como os responsáveis pela ausência de chuva o fenômeno La Niña e o bloqueio atmosférico na cidade, que impede que a chuva se forme. O fenômeno causa um resfriamento anormal das águas superficiais do oceano Pacífico, o que atrapalha a chegada da chuva em todo o Sul do Brasil, gerando efeito inverso no Norte e Nordeste. O La Niña deve durar até a chegada do inverno, quando deve ser enfraquecido.





*Com supervisão de Luís Fernandp Wiltemburg