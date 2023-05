Missas celebram o Dia do Trabalhador na Paróquia de São José Operário

Trabalhadores têm um padroeiro: São José Operário, cuja data é comemorada nesta segunda-feira, 1º de maio. Em Londrina, uma programação especial foi realizada na Paróquia São José Operário. Com três missas destinadas a valorizar o trabalho como fonte de subsistência, a paróquia reuniu grande número de fiéis desde as primeiras horas da manhã. Para quem perdeu as duas celebrações pela manhã, ainda dá tempo de participar: às 19h30 será realizada a derradeira, com padre Ademar Lorenzetti.





Localizada no jardim Leonor, zona oeste, a paróquia teve a primeira reunião deste dia às 7h30, com a Santa Missa presidida pelo arcebispo dom Geremias Steinmetz. Graças às tradições católicas, a comunidade renovou seus votos e fé, sendo que no último domingo (30) foi concluída a novena em nome de São José Operário, também reconhecido como o Homem do Silêncio - em razão de sua sabedoria.



Presidida por seu pároco, padre Dirceu Reis, a missa das 9h30 reuniu grande público pois, após o seu encerramento, houve a benção dos carros. Durante a celebração, o pároco se pronunciou sobre o valor do trabalho, do trabalhador, sobre seu reconhecimento no mercado de trabalho e pediu a intercessão de São José Operário pelos que se encontram desempregados, assim como aqueles em que a condição do trabalho está distante da ideal.







Após a missa, a carreata foi acompanhada por expressivo número de devotos, bem como o momento de benção a veículos atraiu a todos que pedem pela proteção a caminho de seus trabalhos no trânsito e também aqueles em que os meios de transporte são a fonte de renda: motoristas de aplicativos, de transportadoras, de ônibus e motociclistas. Todos colocaram o pé no freio e também garantiram a medalha de São José para referendar a benção nesta manhã de segunda-feira.







Para a cabeleireira Elizabete Giroto, esse é um momento de renovar a fé e também pedir proteção no trabalho a todos. Embora não esteja mais trabalhando e nem seja aposentada, Giroto conta que seu carro está validado com a benção de 2022. "Nunca é demais pedir a proteção, mas nunca usei o seguro, graças a Deus", alegra-se enquanto acompanha a intensa movimentação de carros na porta da paróquia.





