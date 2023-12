Morador da região de Londrina afirma ter visto OVNI em fazenda

Um morador da região de Londrina, no Norte do Paraná afirmou ter visto um OVNI (Objeto Voador Não Identificado) em uma fazenda na cidade de Santo Inácio. O Município está localizado a cerca de 120 quilômetros de Londrina.





No dia 30 de novembro, às 10h30, o piloto e instrutor de drone Augusto Soares, sobrevoava uma fazenda na cidade de Santo Inácio, quando percebeu que algo passou na frente da lente de seu drone.

"Vi na hora que alguma coisa havia passado na frente do drone, mas pensei que poderia ser um pássaro ou um inseto", afirma Augusto, que relatou não ter parado para observar e que só viu o que as lentes haviam capturado semanas depois.



O Coordenador de Astronáutica do Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina) Luzardo Júnior fez uma análise do vídeo e constatou que o suposto OVNI nada mais é do que um inseto que passou rápido na frente da câmera do drone.





Luzardo, que é piloto de aeronaves e drones, disse já ter visto objetos parecidos.





"Eu voo com drones há um bom tempo e vi muito disso já. Mas, mesmo assim, analisei quadro a quadro e constatei ser apenas um inseto que sofreu uma deformação pelo efeito "motion blur" em razão de sua velocidade", explica Luzardo.