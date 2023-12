Grupo Ás de Paus vence as principais categorias do Troféu Gralha Azul 2023

"O Promic está na vida das pessoas, dos hospitais às periferias", afirma secretário de Cultura Com 20 anos de atividades, o Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura) é reconhecido pela sociedade de Londrina e região, além de ser referência em nível nacional.



Foram contempladas ao todo, 17 categorias, além de cinco destaques especiais do setor. O período de trabalho da comissão julgadora da 40ª edição iniciou em abril deste ano e foi finalizado no mês de novembro, com a indicação dos finalistas.



Em edições anteriores, o Ás de Paus também havia sido premiado. No ano de 2011, o grupo obteve os prêmios de Espetáculo, Figurino e Ator, com seu espetáculo de estreia "A Pereira da Tia Miséria". E, no ano de 2018, levou a categoria de Ator Coadjvuante, com a peça "Donantônia".

Para a atriz, dramaturga, diretora e produtora no Núcleo Ás de Paus, Camila Feoli, essa foi uma edição histórica do Troféu Gralha Azul.

"A gente já ficou imensamente feliz com todas as 15 indicações. Participamos do prêmio com três espetáculos – 'Encontro de Gigantes', que foi um espetáculo infantil; 'Fagulha', nosso trabalho mais recente; e 'Leno Queria Nascer Flor', uma performance solo do nosso integrante Rogério Francisco Costa. Foram muitas indicações e ficamos felizes por todas elas, mas receber esses prêmios foi de fato uma alegria imensa e um reconhecimento muito grande para o nosso trabalho", comentou.

Esse ano, o Núcleo Ás de Paus comemora 15 anos, e as conquistas do Gralha Azul, considerado a maior premiação do teatro paranaense, vieram como um grande presente para todos os integrantes do grupo.



“A gente vem desenvolvendo um trabalho contínuo com o teatro, principalmente teatro de grupo, há 15 anos em Londrina, então esse foi um baita presente de aniversário. Circulamos muito por todo o país, estamos chegando à marca de quase 500 apresentações e público estimado de quase 150 mil pessoas, ou seja, é uma trajetória contínua e ininterrupta vivendo de teatro, de arte. E foram premiados dois espetáculos simbólicos que atravessaram esse período dificílimo da pandemia, que afetou profundamente produtores e fazedores de arte. Tivemos que nos reerguer, construir esses trabalhos, e nesse ano que comemoramos 15 anos de grupo, receber essa premiação é de uma alegria imensa”, festejou a produtora.



A produtora, diretora e atriz acrescentou ainda que o reconhecimento atingido, com tanto destaque, por produções oriundas do interior do Paraná, também é um marco.

“É simbólico que um grupo de teatro de fora de Curitiba tenha sido reconhecido com tantos prêmios, em diferentes categorias; que um grupo de teatro com trabalho contínuo e ininterrupto tenha sido premiado, um grupo que trabalha com direção coletiva e colaborativa. Também é simbólico que, na categoria de dramaturgia, majoritariamente masculina, a premiação tenha vindo para mim, uma mulher, em dois textos.Foi um evento realmente histórico e uma forma de afirmarmos novas formas de fazer teatro, que resistem, porque não são óbvias, não são fáceis, não se encerram em si mesmas. É um trabalho de muitas mãos, com muitos colaboradores, e é algo artesanal”, completou.



O Troféu Gralha Azul é uma iniciativa do Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e do Centro Cultural Teatro Guaíra, com apoio do SATED/PR (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado do Paraná). O Gralha Azul foi criado em 1974 e é um dos mais emblemáticos prêmios teatrais do Brasil.