Mostra 'Cartas para Nitis' estreia nesta quinta-feira em Londrina

Inesquecível para a comunidade cultural de Londrina, nome representativo das artes cênicas no Brasil e no mundo, Nitis Jacon, falecida em dezembro de 2023, será homenageada num evento que traz ao público o que ela mais amava: o teatro.





A médica, atriz e diretora de teatral será a grande homenageada neste mês de junho, quando seu nome e seu exemplo serão lembrados no Teatro Ouro Verde e na DAC (Divisão de Artes Cênicas), dentro da mostra "Cartas para Nitis", que será realizada entre os dias 20 e 23.

A iniciativa é da Casa de Cultura da UEL, Divisão de Artes Cênicas (DAC) e do curso de Artes Cênicas da UEL, em reverência à sua contribuição para as artes, “e também por ser ela uma das idealizadoras do curso universitário de teatro na Universidade Estadual de Londrina”, explica o professor Aguinaldo Moreira de Souza.





A programação traz espetáculos de companhias formadas por ex-alunos do curso de Artes Cênicas, atores que trabalharam com a diretora, e também uma participação especial de Sônia Pascolati, professora da UEL e autora do livro “Bodas de Café – Nitis Jacon de Araújo Moreira e Grupo Proteu”, lançado em 2019 pela Eduel.





“A contribuição pedagógica, a inspiração artística e a força política de Nitis Jacon foram elementos que vivenciei e que passo para os alunos que não tiveram essa oportunidade e que são relevantes para se preservar. Dentro do viés pedagógico, a mostra ocorre juntamente com a Semana de Recepção aos calouros, então será mais uma forma de mostrar quem foi essa figura para quem está chegando,” diz.







