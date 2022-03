Motocicletas são flagradas com ruídos acima do permitido em Londrina

Cinco motocicletas foram flagradas em Londrina com ruídos acima do permitido pela legislação na noite de sexta-feira (18). Os condutores foram autuados. Essa foi a primeira ação de fiscalização da lei municipal 13.289/2021, que instituiu o controle da poluição sonora veicular, e foi feita pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social, através das equipes do setor operacional da Guarda Municipal.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





LEIA MAIS: Com multas a partir de R$ 500, Londrina regulamenta lei contra veículos barulhentos

Continua depois da publicidade





Conforme a prefeitura, cerca de 40 motocicletas foram alvo da fiscalização, das quais cinco apresentaram ruído acima do permitido, que é de 99 decibéis. Todos esses condutores assinaram auto de infração.





O procedimento de fiscalização é composto por duas etapas: a primeira, quando o agente afere, por meio de um decibelímetro, o nível de ruído do ambiente, e em seguida, o nível de ruído emitido pelo veículo fiscalizado.