Motociclista morre ao colidir na traseira de carro na BR-369 em Londrina

Um motociclista de 24 anos morreu ao colidir o veículo que conduzia contra a traseira de um carro na noite de domingo (10) na BR-369 em Londrina.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente ocorreu por volta das 21h15, no km 144,9 da rodovia. O condutor da Honda/Twister, conforme apurado pela equipe policial, atingiu o Renault/Sandero de cor prata. Com lesões graves em decorrência da violência do impacto, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito quando recebia socorro médico.

O motorista nada sofreu e esperou a chegada da equipe PRF. Compareceram também Polícia Civil e Polícia Científica, ficando a cargo da PRF a elaboração do Boletim de Acidente de Trânsito.





O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina. Não foram divulgados mais detalhes da situação.