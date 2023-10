Motociclista sem CNH morre após colidir contra caminhão em Londrina; motorista foge

Um motociclista de 46 anos morreu após colidir com um caminhão na PR-445, em Londrina, no Norte do Paraná, na noite desta quinta-feira (12).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o condutor da moto Honda CBX 250 Twister com placas de Prado Ferreira (PR) trafegava pela via no sentido de Londrina a Tamarana quando, ao atingir o KM 39, se chocou contra o caminhão Scania T112H com placas de Votorantim (SP), que estava parado sobre a via.

O condutor do caminhão fugiu do local. Segundo os policiais, o motociclista não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e sua motocicleta foi liberada para a família.





O corpo do homem de 46 anos foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.