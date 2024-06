Motociclistas e motoristas ‘transformam’ canteiro em rua na zona leste de Londrina; entenda

Bastam alguns minutos na rua Custódio Venâncio Pereira para flagrar inúmeras infrações de trânsito. O canteiro central da via, no Acquaville, zona leste de Londrina, foi “transformado” por motociclistas e motoristas em rua. Carros e, principalmente, motos estão usando o calçamento como espaço para conversão. Foi a maneira encontrada para economizar tempo e percurso, evitando de passar pelas rotatórias da avenida do Pioneiros e a que fica na parte de baixo da rua, perto de um condomínio de casas.





A sequência diária de irresponsabilidade tem incomodado e preocupado muitos moradores do entorno. “Antigamente o canteiro central, onde os veículos estão passando, era aberto. Então, motos e carros conseguiam fazer o retorno para acessar a rua subindo em direção a Pioneiros, por exemplo. Entretanto, quando saiu a duplicação da avenida das Laranjeiras, o canteiro foi fechado, interligando a ciclovia e criando faixa de pedestres”, relatou um morador, que pediu para não ser identificado.

A calçada, inclusive, foi rebaixada, para permitir a passagem de cadeirantes e famílias com carrinhos de bebê. “Moto e carro ficam competindo com pedestres. Eles aproveitam justamente que uma parte da calçada está rebaixada para fazerem a conversão proibida. Fazem até fila para passar por cima do canteiro. É uma situação perigosa”, definiu.





Acidentes já foram registrados no lugar. Há cerca de duas semanas, uma motociclista que subiu no canteiro para acessar a rua Custódio Venâncio Pereira, no sentido a rotatória da avenida dos Pioneiros, foi atingida por um carro que seguia corretamente a via. “Não podem ficar fazendo isso não. É muito perigoso, principalmente, para quem está a pé, o pessoal faz muita caminhada aqui e não é respeitado. Se é calçada, não podem usar como se fosse rua”, criticou a diarista Dalva Ribeiro.

Na contramão

Em alguns casos, motoristas que estão na avenida das Laranjeiras, nos fundos da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), cruzam pela contramão para chegar até o outro lado da rua, no sentido a marginal da BR-369. “Precisavam colocar alguma barra de ferro por aqui ou instalar uma sinalização alertando que é proibido. Se nada for feito, ninguém vai se conscientizar. É dia e noite desse jeito”, opinou a aposentada Maria Silva.

Coibir abusos

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) informou, por meio de nota, “que ainda não havia tomado conhecimento desta situação das infrações”. A companhia ainda frisou que para a lavratura do auto de infração é necessário o flagrante por parte dos agentes municipais. “Desta forma, a diretoria de Trânsito irá monitorar a área com rondas para coibir esses abusos”, garantiu.





Segundo a legislação de trânsito, trafegar sobre canteiros centrais é infração considerada gravíssima e multiplicada por três. A penalidade inclui a perda de sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), além do pagamento de multa no valor de R$ 880,41.