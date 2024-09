Motorista de Palio que fugiu da polícia e causou acidente com morte na BR-369 é adolescente

O motorista do Palio que fugiu da polícia e matou um jovem de 16 anos, na tarde de terça-feira (17), na verdade é um adolescente de 17 anos. A informação foi confirmada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), que também divulgou que o menor de idade foi levado em estado grave ao hospital Evangélico. Nesta quarta-feira (18), ele recebeu alta e foi encaminhado ao Cense (Centro de Socioeducação).A perseguição começou na divisa com Cambé (Região Metropolitana de Londrina) após o adolescente não respeitar a voz de abordagem e sair em alta velocidade tentando escapar.







Ele avançou o sinal vermelho na BR-369, em frente à empresa Cacique, atingindo uma moto em que estavam tio e sobrinho e um Jeep Renegade. Na sequência, bateu em placas de sinalização e parou no canteiro. Dentro do carro foram apreendidos 325 quilos de maconha, que chegou a ficar espalhada pela pista no impacto.

O motociclista teve um ferimento na perna e foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Já Thiago Henrique Godoy morreu na hora. Os dois estavam a caminho do trabalho. O adolescente morava no jardim Novo Bandeirantes, em Cambé, e voltava para o trabalho como montador na empresa do tio. O corpo foi velado e enterrado no início da tarde desta quarta-feira (18) no cemitério Parque das Allamandas, na zona oeste de Londrina.





De acordo com a PRF, o adolescente que provocou a tragédia é do Mato Grosso do Sul. Cerca de três horas depois do acidente quatro pessoas foram presas entre Bela Vista do Paraíso e Florestópolis, numa ação com o apoio da PM (Polícia Militar). Dois carros – Astra e Cruze - foram apreendidos. O grupo seria “batedor” do adolescente. Todos são oriundos de Eldorado, no Mato Grosso do Sul. As ocorrências foram direcionadas para as polícias Civil e Federal. A suspeita é de que a droga seja oriunda da fronteira do Brasil com o Paraguai.





Atualizado às 16h07