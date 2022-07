Motorista e passageira morrem em acidente com três veículos na PR-445 em Londrina

Um acidente com três veículos matou duas mulheres no fim da manhã de terça-feira (6) na PR-445 em Londrina.

Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a colisão ocorreu pouco antes das 11h no km 44 da rodovia. Os policiais apuraram por meio de vestígios e depoimentos dos motoristas dos caminhões que o Volkswagen Gol de placa de Ivaiporã (Vale do Ivaí) seguia sentido Tamarana a Londrina quando a condutora perdeu o controle e colidiu longitudinalmente contra o Ford Cargo 2429 de placa de Campina Grande do Sul (região metropolitana de Curitiba), que vinha no sentido contrário, em sua mão regulamentar, depois bateu de frente contra o Volkswagen 13.180 de placas de Cambé (região metropolitana de Londrina), que estava atrás do Cargo.

