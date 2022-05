Motorista morre após ser ejetado de carro que bateu em barranco e capotou em Londrina

Um motorista de 25 anos morreu após ser ejetado de um carro que colidiu contra um barranco e capotou no início da noite de sábado (30) em Londrina.

Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu no km 12 da PR-538 por volta das 19h45. O GM Corsa de placa de Londrina trafegava no sentido Londrina ao distrito de Guaravera quando bateu no barranco à direita da via, base do sentido de tráfego, e capotou. O condutor foi a óbito no local.

Equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos. Estiveram presentes o Instituto de Criminalística, bem como os investigadores da Polícia Civil. O Corsa foi liberado para o tio da vítima, que ficou responsável pela remoção do mesmo.





O corpo do rapaz, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado para o IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina.