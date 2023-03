Motorista que atropelou fotógrafo na Ayrton Senna é denunciado por homicídio qualificado

O MP (Ministério Público) do Paraná ofereceu denúncia criminal contra o empresário Jamildo Assis Junior por homicídio qualificado por provocar a morte do produtor cultural Wilton Mitsuo Miwa. A vítima morreu no hospital duas semanas após sofrer queda violenta da moto. O empresário teria jogado propositalmente a caminhonete VW Amarok em cima do motociclista, depois de uma discussão de trânsito nas nas proximidades da rotatória da Avenida Ayrton Senna da Silva com a Rua Bento Munhoz da Rocha, na Gleba Palhano, zona sul de Londrina.





O promotor de Justiça, Vitor Hugo Nicasto Honesko aponta que o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o motociclista trafegava regularmente em via pública e foi surpreendido pela ação do denunciado, "que repentinamente invadiu a pista em que a vítima estava e avançou com sua caminhonete em direção à motocicleta, veículo de menor porte que era conduzido pelo ofendido."

Além acusação de homicídio qualificado, Jamildo deverá responder na Justiça por embriaguez ao volante e o MP requer a perda imediata da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do acusado. "Conduzia em via pública o veículo automotor VW/Amarok, de cor branca com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool", anotou o promotor.





A denúncia do MP foi feita após conclusão do inquérito policial que ouviu diversas testemunhas do acidente que aconteceu na noite do dia 21 de outubro de 2022. "Não estamos diante de um acidente de trânsito, mas de um crime comum onde o veículo foi usado como instrumento para a prática do delito", afirmou, à época, o delegado Edgard Soriani na Delegacia de Trânsito de Londrina.





O motociclista foi atingido pela caminhonete e teve os dois pulmões perfurados. Testemunhas relataram que ao tentar fugir pela avenida Ayrton Senna, o motorista arrastou por quase dois quilômetros a moto que ficou enroscada na caminhonete. Outros motociclistas que passavam pelo local presenciaram a situação e foram atrás empresário, que foi contido e até agredido pelo grupo. Câmeras de segurança também registraram parte dos fatos relatados.





Procurada, a defesa do empresário informou que ainda não teve acesso à denúncia.