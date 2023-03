Mulheres conquistam espaço em profissões dominadas pelos homens

Determinação e sensibilidade, convicção e tato, força e doçura e conhecimento técnico com atitude prática. Unindo qualidades extremas com um equilíbrio engenhoso, as mulheres entraram em áreas do mercado de trabalho até então, dominadas com exclusividade pelos homens.







Na construção civil, as mulheres estão presentes nos cargos de lideranças até nos canteiros das obras em um setor considerado fundamental para o desenvolvimento econômico.

Publicidade

Publicidade





Neste ano, uma das entidades mais importantes do setor na região, o Sinduscon (Sindicato da Indústria da Construção Civil) do Norte do Paraná passou a ser comandado pela primeira vez por uma mulher, a engenheira civil Celia Catussi, que assumiu a presidência da entidade. Além disso, a empresária Roberta Costa Alves Nunes Mansano foi escolhida como 2ª vice-presidente do Sinduscon.





“A presença feminina no mercado de trabalho já faz parte da nossa história, pois as mulheres conseguiram novas posições em diferentes setores. Essa é uma tendência mundial, a conquista de cargos e postos de trabalho que antes eram considerados apenas masculinos, como os canteiros de obras que eram redutos apenas para homens”, avalia Catussi.

Publicidade





A presidente do Sinduscon também lembrou que entre 2000 e 2010 com o “boom imobiliário” no País, o mercado passou a absorver a mão de obra feminina em diferentes níveis da construção civil, inclusive nos canteiros.





Segundo dados do Ministério do Trabalho, o crescimento da mão de obra feminina no setor entre 2006 e 2021, foi de 131% - de 108,2 mil para 250,9 mil postos em 15 anos.

Publicidade





“Não só nas áreas de engenharias, nos escritórios ou com projetos, houve uma abertura das construtoras para contratação pela capacitação e não por gênero, não sendo impeditivos mulheres assumirem diferentes funções”, comentou Catussi.





Com a alta demanda por profissionais especializados para a execução das obras, a presidente aposta na presença feminina para o crescimento do setor, conhecido pela produtividade e constância que impulsionam a entrega das obras e a economia regional e nacional.

Publicidade





“A qualificação é uma das principais preocupações do setor e por isso apostamos na formação para atendimento da demanda com o conhecimento necessário para a prestação do serviço, seja por terceiros ou contratados”, reforça.





Por conta desse cenário e apostando na presença feminina, o Sinduscon lançou o “Programa de Incentivo à Capacitação de Mão de Obra – Você Construtor”, que oferece oficinas para o ingresso de trabalhadores nos canteiros de obras. A participação das alunas qualificadas para desempenhar as funções é outro indicativo da importância feminina no setor: dos 36 formados, 17 são mulheres, ou seja, 47% dos alunos.





“Existem obras que ainda necessitam de força física, mas o setor avança com equipamentos e tecnologia que facilitam a execução e proporcionam ambientes mais saudáveis nos canteiros. A inovação é uma marca do setor, que busca aperfeiçoamento e técnica profissional, independente de gênero. Isso faz parte da evolução da sociedade.”





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA