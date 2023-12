Musamar fecha lojas em Londrina e funcionários são pegos de surpresa nesta segunda

Uma das redes de supermercados mais antigas em Londrina encerra suas atividades após mais de 40 anos de operações. As três lojas do Musamar Supermercados, todas na região central, fecharam as portas. No último final de semana, a empresa promoveu uma liquidação de todo o estoque, com descontos de até 50%, o que causou uma intensa movimentação de clientes e chamou a atenção da população.





De acordo com o Siemerc Londrina (Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios em Mercados, Minimercado, Supermercados e Hipermercados de Londrina), o grupo já vinha enfrentando dificuldades financeiras, inclusive com bloqueio de contas, no entanto, a decisão repentina do fechamento pegou os cerca de 150 funcionários de surpresa. "Tivemos uma grande reunião com eles hoje aqui no sindicato para tentar garantir as verbas rescisórias. Eles estão muito preocupados. Vamos trabalhar para que os direitos sejam garantidos", disse a procuradora jurídica do Siemerc, Andreia Viana.

Nos bastidores, corria a informação de que a rede havia sido vendida ao Supermercados Santarém, mas essa informação não foi confirmada. O Musamar Supermercados iniciou suas atividades em Londrina no final da década de 1970 e, atualmente, mantinha uma loja na rua Pernambuco, uma na rua Souza Naves e a terceira na rua Pio XII, que ocupava uma área de mais de 1,3 mil metros quadrados no Jardim Mall.





O proprietário do Supermercados Santarém, Ramiro Dias Branco Alves, não confirmou a compra do Musamar e disse que o boato surgiu pelo fato dele ser sócio do Jardim Mall. “O Jardim Mall pertence a uma empresa de investimentos da qual eu sou sócio”, justificou o empresário. “Como eles (Musamar) estão liquidando o estoque, a confusão vem daí.”





Segundo Alves, o contrato de locação do espaço no empreendimento vai até 24 de dezembro de 2024 e até esta segunda-feira (11), o Musamar ainda não havia formalizado a intenção de rescindir o contrato. (Colaborou Celso Felizardo)