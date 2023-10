Museu de Zoologia da UEL abre para visitação no primeiro sábado de cada mês

Tem novidade no MZUEL (Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Londrina). Durante todos os primeiros sábados do mês, ele estará aberto para uma programação familiar, entre 9 e 12 horas.





Pois neste sábado (7), não é que as famílias atenderam ao convite e escolheram fazer esse passeio? E em poucos instantes da abertura, já estavam prontas para as recomendações.



A visita é acompanhada por professores e estudantes extensionistas, que oferecem informações sobre as peças expostas. Neste sábado estavam os alunos do curso de biologia Isabela Lagana Ohara, Guilherme Rodrigues e João Paulo de Oliveira Melo - sob supervisão do professor José Birindelli.







O Museu de Zoologia superou as expectativas do público presente. Tanto pela quantidade de animais, a organização, o cuidado e como a variedade é conservada por tanto tempo e permite que seja objeto de estudo e pesquisa como para conhecimento da comunidade em geral.

O estudante Luke Ekuni de Souza, quatro anos, prestigiou a visita guiada na companhia de seus pais, a docente de psicologia Roberta Ekuni e o cientista da computação Bruno Miguel Nogueira de Souza.





O QUE É, O QUE É?

Enquanto a família e demais presentes observam o esqueleto de uma cobra Phiton, mal sabiam que "sobrevoava" suas cabeças uma Sula leucogaster Bod., popularmente conhecida por atobá-pardo, mergulhão, alcatraz-pardo, ou freira.





É assim no Museu de Zoologia da UEL: por todos os lados, do teto ao chão, os bichos estão soltos e os professores e alunos que desenvolvem pesquisas prontos para atender o público, que fica bastante motivado diante do acervo e das informações.





