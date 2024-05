Museu Histórico e Prefeitura de Londrina unem forças para estudo de bens culturais

O projeto ''Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural em Londrina: Estudos de Bens Culturais'' está sendo conduzido pela Prefeitura de Londrina em parceria com o Museu Histórico Padre Carlos Weiss, da UEL (Universidade Estadual de Londrina). Proposta pela ASAM (Associação dos Amigos do Museu Histórico de Londrina), a iniciativa é realizada, no âmbito do Município, pela Diretoria de Patrimônio Artístico-Cultural da SMC (Secretaria Municipal de Cultura).





O objetivo dos trabalhos é promover estudos circunstanciados e profundos de 10 bens culturais do Município, visando subsidiar os seus processos de tombamento que estão em trâmite na SMC.

Lista de bens analisados





A lista de bens analisados inclui o Patrimônio Três Bocas, Feira Livre dos Cinco Conjuntos, Casa de Memória Madre Leônia Milito, Osuel (Orquestra Sinfônica da UEL), Escola Municipal Padre Anchieta (localizada no Patrimônio Heimtal), antiga estação telefônica de Londrina e Ginásio de Esportes Moringão. Também abrange a antiga Estação Ferroviária de Londrina (atual sede do Museu Histórico), a máquina de arroz que integra o acervo do Museu e um caminhão de Bombeiros fabricado em 1951 e pertencente ao 3º Grupamento de Bombeiros de Londrina.

Além dos estudos em si, o projeto compreende a elaboração de fichas de inventário e a publicação de boletins sobre os bens estudados. O primeiro boletim, com informações detalhadas sobre o caminhão do Grupamento de Bombeiros, pode ser conferido no site do Museu Histórico, neste link .





A publicação também contará com uma versão impressa, que ao término do projeto estará disponível para consulta na Biblioteca Pública Municipal de Londrina (Avenida Rio de Janeiro, 413, Centro). Entre outros públicos-alvo do boletim, estão professores e alunos do ensino fundamental e médio, bem como pesquisadores.

A primeira edição do projeto de pesquisa teve início em dezembro de 2022, e será concluída no fim de julho deste ano. No total, a iniciativa conta com sete integrantes, incluindo uma coordenadora-geral, uma coordenadora da área de história, uma coordenadora da área de arquitetura e quatro assistentes de pesquisa em nível de mestrado (dois de história e dois de arquitetura). A ação conta com um investimento de R$ 140 mil do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio, aprovado pelo Compac (Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Londrina).