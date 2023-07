Mutirão deve entregar 5.399 unidades do cartão Comida Boa em Londrina

A Secretaria Municipal de Assistência Social fará um novo mutirão para entrega do cartão Comida Boa. Os beneficiários do Programa Estadual de Transferência de Renda devem comparecer neste sábado, das 8h30 às 16h, na sede da secretaria, que fica na avenida Juscelino Kubitschek, 2.896, no centro de Londrina. Isso vale para quem já recebe o cartão e também para quem vai receber pela primeira vez. A expectativa, segundo a secretaria, é de que sejam entregues 5.399 cartões Comida Boa.





Não é necessário fazer agendamento prévio, basta que o responsável compareça tendo em mãos um documento de identificação pessoal com foto.



O Comida Boa é oferecido pelo Governo do Estado, e a distribuição dos cartões é feita exclusivamente pela Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social. “Lembrando que os critérios para distribuição, no sentido de definição de quem recebe, já vêm do Governo do Estado. Para subsidiar e dar todo conforto às famílias, o Município faz esse mutirão no sábado (15), abrindo a sede da SMAS de forma centralizada, com um acesso muito mais fácil para a população. E neste mutirão, nossas equipes estarão totalmente voltadas à entrega do cartão Comida Boa”, ressaltou a secretária municipal de Assistência Social, Jacqueline Marçal Micali.





Durante o período de concessão do benefício, as famílias recebem um saldo de R$ 80 no cartão magnético, que é carregado no dia 25 de cada mês. Essa quantia pode ser utilizada na rede credenciada para aquisição de alimentos, assim como produtos de limpeza e higiene pessoal. Para conferir quem tem direito ao benefício, basta acessar a página oficial do programa.

Os critérios de participação do Comida Boa são: estar inscrito no Cadastro Único com dados atualizados, e ter renda per capita de até R$ 210,00. São priorizadas pelo benefício as famílias que não são contempladas pelo Bolsa Família, e a cada três meses, o banco de dados é atualizado, para suspensão ou inclusão de novos beneficiários.





A gerente de Transferência de Renda da SMAS, Viviane Maria Camacho dos Santos, reforçou a importância de que todas as famílias atendidas pelo Comida Boa retirem o novo cartão, que passou por algumas mudanças. “Todos os beneficiários deverão comparecer no mutirão, pois o governo do Estado trocou a empresa que faz a gestão do benefício e, por esse motivo, haverá a troca dos cartões. Para utilizar o saldo dos meses de junho a agosto, o beneficiário deverá estar em posse do novo cartão, que agora será na cor verde. Se ainda tiver saldo no cartão anterior, que era da cor azul, o beneficiário poderá utilizá-lo até o dia 25 de agosto”, explicou.

Com a nova empresa gestora do benefício, também houve alteração da rede credenciada. Agora, o cartão Comida Boa poderá ser utilizado nos supermercados e demais estabelecimentos conveniados à BK Bank, e a lista pode ser conferida aqui.





O objetivo da SMAS é disponibilizar, neste sábado (15), os cartões de todos os beneficiários, o que totaliza 5.399 famílias londrinenses. “É importante o comparecimento no mutirão, pois concentramos vários recursos para a ação ser efetivada. Mas, na impossibilidade de comparecimento no mutirão, o beneficiário poderá retirar o cartão na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h”, acrescentou a gerente de Transferência de Renda da SMAS.





Em caso de dúvidas sobre as mudanças do cartão, as famílias podem conferir outras informações no site www.social.pr.gov.br/comida-boa, ou entrar em contato com a unidade CRAS de referência.